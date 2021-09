Mãe tenta entrar com maconha no Degase de Volta Redonda

Droga seria destinada ao filho, que cumpre medida socioeducativa

Uma mulher foi detida, neste sábado, ao tentar entrar com 100 gramas de maconha, cigarros e dinheiro para visitar o filho, que se encontra internado no Centro de Socioeducação Irmã Asunción De La Gándara Ustara, no bairro Roma, em Volta Redonda. A unidade, administrada pelo Degase (Departamento de Ações Socioeducativas), abriga menores e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas determinadas pela Justiça.

Segundo a assessoria do órgão, o flagrante ocorreu quando a mulher passou pelo scanner. A mãe do adolescente confessou estar levando a droga para o filho. Ela foi conduzida à delegacia de Volta Redonda para o registro de ocorrência. Durante todo o procedimento, a mulher foi acompanhada por uma agente feminina. (Foto: Divulgação)