Furban-VR inicia melhorias nos bairros Açude e Roma II

Autarquia também concluiu obras no Eucaliptal e no Retiro

O Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR) está realizando duas obras estruturais em espaços públicos nos bairros Açude I e Roma II nesta semana. Neste mês, a autarquia municipal já entregou outras duas melhorias no Eucaliptal e no Retiro. Desde o início do ano, já foram investidos mais de R$ 340 mil em intervenções pela cidade.

No bairro Açude, as equipes da empresa vencedora da licitação estão realizando obra de contenção para estabilizar um talude na altura do nº 227 da Rua 2, no sentido de quem segue para o Açude IV. De acordo com o Furban-VR, a obra é preventiva, para evitar transtornos aos pedestres e motoristas que utilizam a via.

Outra melhoria vai beneficiar os moradores do bairro Roma II, onde está sendo feita a revitalização da quadra poliesportiva localizada na Rua 10, ao lado da Escola Municipal Nilton Penna Botelho. A empresa contratada está recuperando as estruturas metálicas e alambrados do espaço.

“Nosso planejamento é chegar a todos os bairros que precisam de alguma obra para prevenir transtornos e melhorar o dia a dia dos moradores. Desde o início do ano estamos trabalhando para recuperar os espaços públicos da nossa cidade”, afirmou o diretor geral do Furban-VR, José Martins de Assis, lembrando que todas as melhorias são fruto da parceria da autarquia com o Conselho Comunitário, que representa os moradores de áreas de posse, além das associações de moradores dos bairros.

Concluídas

Além de iniciar novas empreitadas, o Furban-VR já entregou neste mês outras duas obras. No Eucaliptal, foi construído muro de contenção de encosta em concreto armado e grampeado, além de reparo de canaleta, próximo ao número 25 da Rua Nilo Peçanha, no Escadão da Conquista.

No Retiro, os trabalhos envolvem contenção em solo cimento e muro de concreto armado e grampeado na Viela Carteiro Isaías, altura do n° 155. No local, houve queda do muro, colocando em risco a segurança de quem passa pelo local. Fotos: divulgação Secom/PMVR.