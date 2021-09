Jovem suspeito de tentativa de latrocínio é preso em Angra

A Polícia Civil de Angra dos Reis prendeu no sábado (11) um jovem de 19 anos, suspeito de tentativa de latrocínio no Parque das Palmeiras. Segundo a polícia, ele invadiu a casa de uma idosa de 76 anos e a feriu com golpes de tesoura para que ela parasse de gritar. De acordo com o delegado Vilson de Almeida, o suspeito é vizinho da vítima.

A invasão da casa da vítima ocorreu de madrugada. Disse o delegado que o intuito do suspeito era roubar dinheiro e o celular da idosa, que acordou e foi atacada. Vizinhos acionaram a polícia.

Ao ser preso, conforme contou o Vilson de Almeida, o suspeito inicialmente negou o crime, mas acabou confessando em seguida, alegando que estava drogado. Vilson explicou ainda que a vítima não pôde fazer o reconhecimento do preso por causa de catarata.

A vítima foi levada ao Samu para o Hospital Geral da Japuíba, com ferimentos por todo o corpo, incusive na cabeça. O estado dela não foi informado.