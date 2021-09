PM prende homem com revólver e réplica de pistola no Belmonte, em VR

Um homem foi preso no início da noite de sábado (11) por posse ilegal de arma em Volta Redonda. Na casa dele, na Avenida Cuiabá, no Belmonte, policiais militares apreenderam um revólver calibre 38 com seis munições, uma réplica de pistola e uma capa de colete. Também foram encontrados um pino de cocaína, duas buchas de maconha, um base para rádio de comunicação, uma capa de colete e R$ 120 em espécie.

Segundo os policiais, eles receberam denúncia de que o suspeito vendia drogas em seu endereço. Ele foram recebidos pelo homem que autorizou uma revista, quando o material foi encontrado.