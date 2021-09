Prefeitura inaugura 2º centro Municipal de Esportes de Resende

Novo espaço, localizado na antiga sede do Plenário da Câmara Municipal, está com inscrições abertas até o preenchimento das vagas

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, inaugurará o 2º Centro Municipal de Esportes de Resende, nesta segunda-feira, dia 13 de setembro, já com aulas de dança e lutas. O novo espaço, localizado na antiga sede da Câmara Municipal de Resende – Rua Padre Couto, nº. 10, no Centro, passou por uma revitalização e agora abre as portas para receber os primeiros alunos das turmas de balé, judô e jiu-jítsu. O 2º Centro Municipal de Esportes, que oferecerá uma série de modalidades de lutas, dança e teatro, funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h30.

O prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, destacou que as demais modalidades devem começar a partir do dia 20 de setembro.

— Em breve, daremos início às outras modalidades oferecidas no 2º Centro Municipal de Esportes. Assim como no Centro Municipal de Esportes que fica no bairro Jardim Aliança II, a nova unidade oferecerá aulas gratuitas, desta vez, para quem mora mais na área central da cidade. Com a reforma e a adaptação desse antigo prédio da Câmara Municipal, conseguimos oferecer mais atividades para diferentes idades em uma região que não tinha esse tipo de serviço. Queremos oferecer atividade física de qualidade para o máximo de pessoas possível e, consequentemente, mais saúde e opções de lazer e entretenimento para a nossa população – frisa.

A nova unidade, que possui capacidade para atender aproximadamente mil alunos, segue com inscrições abertas até o preenchimento das vagas para turmas nas seguintes modalidades: judô (6 a 17 anos – manhã, tarde e noite); jiu-jítsu (6 a 17 anos – manhã, tarde e noite); karatê (6 a 17 anos – manhã); capoeira (6 a 17 anos – tarde); balé (3 a 11 anos – manhã, tarde e noite); jazz (12 a 17 anos – manhã e tarde); hip hop (12 a 17 anos – manhã e tarde); e teatro (12 a 18 anos – noite). Até agora, foram contabilizadas 534 inscrições efetuadas nas mais diversas áreas. Para participar, as crianças e os jovens devem se inscrever por meio do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0QyY6PPzplQuo4vSDI0G1J5NH0bkODGMnZ9oJsDWTl1rDVA/viewform, fornecendo seus dados pessoais e os nomes dos respectivos responsáveis. Vale destacar que cada pessoa poderá participar apenas de uma atividade ofertada.

No ato da inscrição, deverão ser informados os seguintes dados: nome completo do(a) interessado(a); idade; primeiro nome do responsável; e-mail; endereço completo; telefone com DDD; e escolher uma das opções. Após efetuar o cadastro, é só aguardar o contato da equipe da secretaria.

O secretário municipal de Lazer e Esporte, David Manuel de Jesus Silva, enfatizou quais são os benefícios das atividades. “É importante lembrar que a dança traz vários benefícios para a saúde e a desenvoltura da criança e do adolescente, tais como: fortalece a musculatura; estimula a coordenação motora; ajuda na flexibilidade e na postura; proporciona maior consciência corporal e noções de espaço; e contribui para melhorias na integração social. As lutas, além dos benefícios físicos, ajudam a desenvolver habilidades e na questão da disciplina, aperfeiçoando também o trabalho em equipe, a autoestima e a confiança. Já o teatro ganha destaque no que diz respeito ao desenvolvimento da expressão corporal, entre outras vantagens. Será mais um espaço totalmente gratuito para os moradores de Resende, dentro das faixas etárias estabelecidas, visando ao bem-estar e crescimento saudável das futuras gerações”, salienta.

Vale relembrar que o 1º Centro Municipal de Esportes fica na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na Avenida Construtor Clemente Barbosa, sem número, no bairro Jardim Aliança II. Os telefones da sede da secretaria são: (24) 3354 4301 ou (24) 3360 6164. O contato para o 2º Centro Municipal pode ser feito por meio do celular: (24) 99947 7639 (com WhatsApp).