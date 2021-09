Um homem foi preso no sábado (11), pela Polícia Militar, em Angra dos Reis, com quase 300 tiras de maconha. Ele carregava os entorpecentes em uma mochila quando foi abordado no bairro Camorim Grande.

Com o suspeito foram apreendidos 298 tiras e 40 pedaços do entorpecente, além de 90 pinos usados para a venda de cocaína. O suspeito foi apresentado na delegacia local. (Foto: Polícia Militar)