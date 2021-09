Série C: derrota complica Voltaço na competição

A duas rodadas do final da fase de classificação da Série C para a próxima fase, o Volta Redonda viu a sua situação no grupo A ficar complicada ao perder para o Jacuipense, na Bahia, por 1 a 0. O time baiano estava há 10 jogos sem vencer e, mesmo com a conquista dentro de casa, é o penúltimo colocado do grupo. Já o Voltaço está fora das quatro primeiras colocações, que asseguram a passagem para a fase seguinte da competição.

Apesar do jogo movimentado, as duas equipes criaram poucas chances de gol. No primeiro tempo, quem esteve mais perto de marcar foi o Jacuipense, que teve uma bola no travessão do adversário. Já o Voltaço teve um gol anulado de Olávio.

No segundo tempo, o time baiano chegou à vitória com um gol aos 20 minuitos. Jean cruzou para Bruninho que finalizou, o goleiro Vinícius Dias fez uma grande defesa, mas no rebate Bruninho mandou para o gol.

Mesmo precisando vencer fora de casa, o Tricolor de Aço não ofereceu perigo à equipe baiana, que quase foi punida por um erro do lateral Gedeilson. Ele quase marcou um gol contra. Já no fim da partida, o Jacuipense também teve um gol anulado.

Os jogos restantes para o Volta Redonda são contra o Floresta, fora de casa, no dia 18, e Tombense, dia 25, no Raulino de Oliveira. (Foto: Jacuipense / Divulgação)