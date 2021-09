Um homem suspeito de roubos a estabelecimentos comerciais da região Sul Fluminense foi preso no início da tarde deste domingo (12), em Volta Redonda. Ele estava em um imóvel na Rua 9, no bairro Vila Rica Tiradentes. No local, os agentes apreenderam uma arma que seria utilizada nos assaltos.

Os policiais chegaram até o imóvel através de uma denúncia passada pelo Cisp. De acordo com a ocorrência, o homem confessou o crime e indicou onde guardava o revólver calibre 38. Além da arma, os policiais apreenderam 10 munições.

O suspeito foi levado para a delegacia de polícia da cidade, onde o caso foi registrado. (Foto: PM/Divulgação)