A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria de Saúde, aguarda novas doses para continuar avançando na vacinação de novo público contra a Covid-19

Nesta segunda-feira, dia 13, haverá repescagem de primeira dose para quem tem 18 anos ou mais. A vacinação estará disponível em todas as unidades de saúde das 9h às 16 horas.

Segundas e terceiras doses

Também estarão disponíveis nas unidades de saúde as segundas doses da CoronaVac para quem tomou a primeira até dia 23/08/2021.

As segundas doses de Pfizer e AstraZeneca dependem da entrega de novas remessas, assim como a aplicação da terceira dose. Há a expectativa de que as novas doses cheguem ainda nesta segunda para seguir com o calendário de vacinação a partir de terça-feira.