Agentes da PM apreendem drogas em Ipiabas

Policiais militares receberam uma denúncia na noite de domingo, por volta das 20 horas, sobre suspeitos que estariam praticando o tráfico de drogas na Rua Coronal Cristiano em Ipiabas, em Barra do Piraí.

Policiais foram até o local e abordaram um casal nas proximidades de uma quadra. Policiais militares fizeram revista e nada de ilícito foi encontrado. Em buscas pelo local, os agentes encontraram em um arbusto, 38 eppendorfs e 20 tiras contendo erva seca prensada.

Os suspeitos foram encaminhados, junto com as drogas, para a Delegacia de Polícia de Barra do Piraí. O casal foi ouvido e liberado em seguida.