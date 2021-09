A pedido do deputado federal Delegado Antonio Furtado, a Comissão de Direito da Pessoa Idosa, realiza nesta terça-feira (14/09), às 16h30min, uma audiência pública para debater sobre o aliciamento e indução de idosos à contratação de empréstimos.

Foram convidados para participar: Representante da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol); Representante do Sindicato dos Delegados de Polícia do Rio de Janeiro (Sindelpol-RJ); Representante da Coligação dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro (Colpol-RJ); Representante do Sindicato Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (Sindpesp-SP); Yedda Gaspar – Presidente da Federação das Associações de Aposentados do Estado do Rio de Janeiro; João Silveira – Advogado do Procon de Volta Redonda -RJ; e Jose Paulo Pires – Delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Evento: Audiência Pública sobre aliciamento e indução de idosos à contratação de empréstimos

Data: 14/09/2021 (terça-feira)

Horário: 16h30min

Local: Plenário 12 – Câmara dos Deputados