A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) recuperou nesta segunda-feira (13) dois carros – um que havia sido furtado e outro roubado. Os veículos foram recolhidos e removidos à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) para serem entregues aos proprietários. Essas duas recuperações se somam as outras três que a GMVR realizou na semana passada; agora são cinco em seis dias.

O primeiro, um Gol, que havia sido furtado no dia 27 de agosto, na Rua 1º de Maio, no Aterrado, foi localizado estacionado na Rua Antônio Barreiros, no bairro Nossa Senhora das Graças. Já no fim da manhã, um Corsa Wind, que havia sido abandonado em um ponto de ônibus na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado, também foi recuperado.

“Em menos de uma semana, recuperamos quatro veículos que haviam sido furtados e um roubado. Estes números demonstram a importância da presença da Guarda Municipal e de seus agentes nas ruas. Conseguimos localizar os veículos e encaminhá-los para seus devidos proprietários”, afirmou o comandante da GMVR, João Batista dos Reis, destacando a importância da presença da força de segurança nas ruas de Volta Redonda. Fotos: Cedida pela GMVR