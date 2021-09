Domingão de Compras fomenta comércio em Barra Mansa

Evento seguiu protocolos de segurança e ACIAP-BM disponibilizou totens de álcool gel para a população

O Domingão de Compras, que aconteceu ontem (12/09), em Barra Mansa, encerrou a campanha da Semana da Pátria, que teve como objetivo fomentar o comércio da região. Realizado pela ACIAP-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa), CDL, Sicomércio e Prefeitura, o evento foi marcado por várias atividades.

Durante todo o dia, os consumidores passaram pela Avenida Joaquim Leite, onde puderam conferir as promoções do comércio e também participar das diversas atrações oferecidas, tudo dentro dos protocolos de segurança da COVID-19. O presidente da ACIAP-BM, Matheus Gattás, avaliou o evento como um sucesso e afirmou que ele marca a retomada das atividades de fomento ao comércio na cidade.

– Foi o primeiro Domingão de Compras realizado após o começo da pandemia, pois o comércio precisou seguir as restrições por conta da COVID-19, e foi um sucesso. Com o avanço da vacinação no município foi possível fazer o evento com mais tranquilidade, seguindo todos os protocolos de segurança. A população também está consciente dos cuidados que precisa tomar, do uso da máscara, do álcool gel, e assim as famílias puderam aproveitar o dia – ressaltou Gattás, informando que a ACIAP-BM disponibilizou vários totens com álcool gel para que a população pudesse higienizar as mãos.

No estande da instituição, os visitantes puderam conhecer mais sobre o trabalho da ACIAP-BM, sendo atendidos por sua equipe. Numa parceria com o Rotary Club Alvorada, foi também realizada aferição de pressão e passadas instruções de cuidados com a saúde para quem passasse pelo local. “A ACIAP-BM buscar estar sempre presente nas ações realizadas em Barra Mansa, visando prestar um serviço de qualidade a seus associados nos setores que atende – no comércio, indústria, no agronegócio e na prestação de serviços -, mas também atuando junto à comunidade”, completou o presidente.

Entre as atividades realizadas, o evento contou com Campeonato de Basquete de Rua, exposição de carros antigos, brinquedos, food truck, apresentações musicais, com destaque para a Banda Sinfônica do Projeto Música nas Escolas, esportivas, artesanato, distribuição de mudas, entre outras.

– Ficamos muito satisfeitos com esse resultado. Temos um comércio forte e esperamos poder oferecer outros eventos como esse para os consumidores de Barra Mansa e de outras cidades que vêm nos visitar, que prestigiam o comércio local e poderão contar com boas atrações para se divertir, com a devida segurança sanitária – finalizou Gattás.