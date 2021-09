Força-tarefa da prefeitura fecha bar por aglomeração em Volta Redonda

Agentes fiscalizaram 75 estabelecimentos no fim de semana

O trabalho preventivo enfrentamento à Covid-19 em Volta Redonda segue com atuação da força-tarefa da prefeitura também nos fins de semana. Entre sexta-feira (10) e o último domingo (12), as equipes que fiscalizam as atividades econômicas fecharam um bar no bairro Aterrado, por conta de aglomeração. Os agentes visitaram 75 estabelecimentos em 18 bairros.

O fechamento de um bar aconteceu na sexta-feira, quando os fiscais flagraram aglomeração no estabelecimento. O local foi fechado por descumprir o decreto municipal em vigor durante a pandemia. A força-tarefa emitiu ainda seis notificações e um auto de infração no mesmo dia, percorrendo também os bairros Santo Agostinho, Volta Grande, Vila Mury, Retiro e Colina. A fiscalização aconteceu em 25 comércios.

No sábado, dia 11, foram emitidos dois autos de infração e uma notificação. Foram fiscalizados 21 estabelecimentos nos bairros Retiro, Aterrado, Água Limpa, Eucaliptal, São João, Jardim Amália, Colina.

E o domingo teve uma notificação lavrada durante fiscalização em 29 estabelecimentos divididos pelos bairros Santa Rita do Zarur, São Lucas, Candelária, São Luiz, 249, Vila Santa Cecília, Monte Castelo, Colina, Jardim Amália, Centro, Aterrado.

As ações da força-tarefa contaram com atuação de servidores da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), da Vigilância Sanitária, da Guarda Municipal (GMVR), e apoio da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros.

Colina

Local de recentes registros de aglomerações, a Praça da Colina vem tendo resultados positivos com o trabalho preventivo da Guarda Municipal (GMVR). A ação envolve a proibição de circulação e estacionamento no entorno da praça, evitando a presença de grande número de pessoas no local. Isso permite um maior controle, evitando aglomerações e reduzindo o risco de transmissão do coronavírus.

Foto: divulgação Secom/PMVR.