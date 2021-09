Fundação Beatriz Gama abre inscrições para cursos gratuitos

Oportunidades de capacitação são para barbearia, cabeleireiro, depilação, manicure e realização de eventos

A Fundação Beatriz Gama (FBG) está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes gratuitos. A capacitação é para moradores de Volta Redonda que estejam interessados em se qualificar como barbeiro (a), cabeleireiro (a), depiladora, manicure e como profissional na área de realização de eventos. As aulas terão início no dia 10 de outubro e as inscrições devem ser feitas na sede da FBG, que fica na Estrada Santa Rita, Nº 3000, bairro Retiro.

As aulas ocorrerão uma vez por semana, no turno da manhã (8h às 11h). O cadastro nos cursos é feito somente de forma presencial. Os interessados devem estar munidos com cópias da carteira de identidade, comprovante de residência e uma foto 3×4. O número de vagas é limitado. Outras informações podem ser obtidas através do telefone: (24) 3341-4920 (horário comercial).

“Os cursos da FBG já formaram dezenas de turmas e mudaram para melhor a vida de muita gente. Estamos felizes de poder retornar, aos poucos, com todos os projetos. E teremos mais novidades em breve”, adiantou o presidente da FBG, Vitor Hugo Gonçalves de Oliveira.