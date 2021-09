Um motociclista identificado como Ítalo Dias Pena, de 25 anos ficou gravemente ferido na tarde desta segunda-feira (13) em um acidente na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda.

Segundo as primeiras informações, ele bateu em outra moto. O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados para realizar os primeiros socorros. A vítima foi levada para o Hospital São João Batista e se encontra intubada e em ventilação mecânica.

O acidente aconteceu por volta de 13h50min. Ainda de acordo com as primeiras informações, o outro sofreu ferimentos moderados, com escoriações pelo corpo.