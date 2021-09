Agentes do 10º BPM apreenderam no início da madrugada desta segunda-feira, por volta das 00h30min, dois rádios transmissores, um Baofeng e outro Multilaser, 51 pinos contendo cocaína e 23 invólucros contendo erva seca (maconha), na Rua Antônio Joaquim Terra Passos, no distrito de Areal, em Barra do Piraí.

Ninguém foi encontrado no local. As drogas e os rádios foram apreendidos e levado para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.