Porto Real inaugura Posto Avançado do INSS na sede da Prefeitura

O Palácio Municipal 5 de Novembro foi palco nesta segunda, 13, da cerimônia simbólica de inauguração do novo Posto Avançado do INSS de Porto Real. O posto, que é uma das iniciativas da atual gestão, surgiu através de um Termo de Cooperação Técnica entre Porto Real e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

De acordo com o prefeito Alexandre Serfiotis, presente no evento, para a abertura do Posto foi realizada a capacitação de uma profissional, além da instalação do sistema do INSS na unidade. “Agora Porto Real se junta a Pinheiral, sendo as únicas cidades da região a possuírem um Posto Avançado do INSS. Este é um dos projetos que estudávamos desde o início do mandato, principalmente pelas vantagens que trariam aos nossos moradores, onde coisas simples e que acarretaria no deslocamento até cidades vizinhas, agora podem ser realizadas com agilidade e aqui dentro do município”, finaliza o prefeito Alexandre.

O Posto Avançado do INSS de Porto Real fica no térreo da Prefeitura Municipal e está localizado à Rua Hilário Ettore, 442, Centro – Porto Real/RJ. “No local, os munícipes poderão solicitar informações acerca dos processos em andamento junto ao Instituto, e ainda, fazer o requerimento de diversos benefícios, bem como: aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, auxílio doença, auxílio reclusão, pensão por morte, auxílio de prestação continuada (BPC), dentre outros”, explica o Analista de Seguro Social do INSS, Antonio Luidi Oliveira Moraes.

Também estiveram presentes na cerimônia os vereadores: Cláudio Guimarães; Diego Graciani; Elias Vargas; Fábio Maia; Fernando Beleza; Juan Pablo e Ronário; além da responsável pelo Posto Avançado de Porto Real, Graziele Macedo.