A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que a vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira, dia 14, ocorrerá na modalidade repescagem para pessoas com 18 anos ou mais, nas Unidades de Saúde a partir das 09 horas.

Uma escolta está indo na manhã desta terça-feira para buscar uma nova remessa de vacinas no Rio de Janeiro.

Assim, a expectativa é que a programação seja ampliada tão logo o lote seja liberado e chegue ao município.

Para não perder tempo, até o início da tarde desta terça mesmo a Prefeitura deverá anunciar as novas idades a serem vacinadas e a liberação de segundas e terceiras doses.

Com tudo correndo dentro do programado, as Unidades de Saúde trabalharão em horário estendido para atender o maior número possível de pessoas já nesta terça-feira.