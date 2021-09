Sempre na vanguarda e trabalhando pela modernização e desenvolvimento do setor de alimentação fora do lar a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Abrasel – está liderando junto com 12 empresas a tecnologia Open Delivery, que possui um investimento de cerca de R$ 3 milhões e que chega para padronizar a administração e o compartilhamento de informações de empresas do setor que trabalham com vendas pela internet.

Com a pandemia, os estabelecimentos de alimentação fora do lar tiveram que aperfeiçoar os seus serviços de vendas online e entregas e o Open Delivery, que já está na sua fase final de testes possibilitará que estes processos se tornem cada vez melhores, pois nesta base constarão informações como: cardápios, preços, promoções e formas de pagamentos.

Esta padronização de dados permitirá que os estabelecimentos administrem em uma única página todos os seus canais de delivery ou marketplace, gerando economia de tempo e tornando muito prático o processo de vendas online.

Além disto, o Open Delivery, como o próprio nome já diz abrirá ainda mais o mercado para a livre concorrência, permitindo a entrada de novas empresas e proporcionará aos estabelecimentos a possibilidade de fazerem melhores negociações com empresas de entregas, marketplace, tecnologia e pagamentos, que são players fundamentais neste formato de comercialização de produtos.

Forma de adesão dos estabelecimentos à tecnologia

O Open Delivery é uma linguagem que padroniza os sistemas de delivery e está disponível gratuitamente na internet. Os estabelecimentos que tiverem o interesse em aderir ao Open Delivery deverão solicitar as empresas que os atendem na área de software, aplicativos ou das adquirentes implementem a tecnologia.

– Os restaurantes que tiverem acesso à padronização vão distribuir o cardápio pelo sistema e receber todos os pedidos em um lugar só, de forma padronizada. Não é um aplicativo, uma plataforma, um sistema e, portanto, não faz o contato do restaurante com o cliente. O Open Delivery, por ser uma tecnologia, é invisível, mas ao padronizar protocolos, permite mais segurança e conforto aos envolvidos, afirmou Célio Salles, conselheiro de administração nacional da Abrasel.

Grandes empresas que trabalham com sistemas de pagamentos como: Stone, Rede, Cielo e Getnet estão participando da fase de testes.

– Qualquer software que decidir aderir ao Open Delivery pode oferecer os serviços. Também podem participar adquirentes do sistema financeiro. Até o Google poderá oferecer o Open Delivery, se quiser, revelou Salles.

Benefícios ao Consumidor

De acordo com Salles o consumidor também será beneficiado, por conta do surgimento de novas opções de apps que irão aderir ao Open Delivery.

– O cliente terá mais opções de aplicativos para comprar a sua comida ou o seu restaurante preferido. Além disso, as taxas que os aplicativos cobram variam muito, mas obviamente que se o líder de mercado cobra mais alto, o cara que está chegando agora cobra mais barato. O cliente será beneficiado por mais opção de escolha em aplicativos e eventualmente pode envolver agilidade, disse Conselheiro da Abrasel.

Empresários da região serão beneficiados pela tecnologia

José Fardim – Presidente da Regional Sul Fluminense da Abrasel celebrou o surgimento e avanços nos processos de implantação do Open Delivery e afirmou que os empresários do sul fluminense que aderirem a tecnologia rapidamente perceberão os benefícios das suas funcionalidades.

– Sem dúvida alguma o Open Delivery dará mais dinâmica e tornará muito mais organizada a forma que os estabelecimentos de alimentação fora do lar administram as suas vendas através da internet, além disto, todos terão a oportunidade fazer melhores negociações de taxas junto as empresas que prestam este tipo de serviço, porque a tendência é que novas empresas de comércio eletrônico irão aderir a tecnologia. Na nossa região é crescente a quantidade de estabelecimentos que fazem as suas vendas pela internet e esta tecnologia será altamente benéfica para todos, afirmou José Fardim.