Tenente-coronel, que assumiu o cargo no último dia 10, participou da reunião da diretoria

A diretoria da ACIAP-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa) recebeu, na noite de ontem (13/09), a visita do novo comandante do 28º Batalhão da Polícia Militar, o tenente-coronel André Santos de Souza. Segundo ele, a reunião da entidade foi o primeiro evento ao qual compareceu após assumir o cargo. O presidente da casa, Matheus Gattás, deu as boas vindas, desejando um bom trabalho e reafirmando o compromisso e a preocupação da entidade com as questões relativas à segurança pública de Barra Mansa. Esteve presente também na reunião a presidente do Conselho de Segurança Pública do município, Regina Dornas Messias, do qual a ACIAP-BM faz parte e atua ativamente.

Gattás falou sobre as ações da entidade no sentido de colaborar com a segurança no município. “A ACIAP-BM sempre teve uma proximidade e uma sinergia grande com a Polícia Militar e queremos manter essa parceria, assim como temos com outros setores que atuam na segurança pública”, afirmou. Ele aproveitou a ocasião para solicitar ao comandante que os projetos e ações em andamento tenham continuidade e reforçou algumas solicitações feitas anteriormente, como a Ronda Rural e o policiamento no Centro, além de uma questão debatida recentemente, sobre o desgaste causado junto aos comerciantes e também aos moradores dos bairros Santa Clara e Goiabal relativo às multas que recebem ao estacionarem às margens da Rodovia RJ 155, que corta o local. O trecho que compreende os bairros é uma área urbana, com muitas residências e pontos comerciais. Mas, como a via é estadual, sua fiscalização é de competência da Polícia Rodoviária Estadual que acaba, nas operações que realiza, multando veículos de moradores e consumidores daquela área.

– Um trabalho que teve um retorno bastante positivo e foi uma demanda nossa junto a Polícia Militar é a Ronda Rural, com as viaturas dando uma atenção às áreas rurais do município, garantindo a sensação de segurança também nesses locais. Outro pedido nosso é em relação às multas aplicadas em consumidores e moradores nos bairros Santa Clara e Goiabal, pois o comércio local sofre com esse problema. E as ações no Centro também têm uma grande importância para que a população possa estar nas ruas com tranquilidade. Mas temos certeza que o senhor, com sua experiência, conduzirá todo esse trabalho da melhor forma – completou.

O comandante André Santos de Souza agradeceu o convite da ACIAP-BM e disse que o recebeu com grande satisfação, pois foi a primeira entidade que visitou após assumir o cargo, no último dia 10. Ele destacou que, fora Volta Redonda, onde é sediado o batalhão, Barra Mansa também foi a primeira cidade que visitou como comandante. Souza afirmou que a função é recente, mas que está “correndo para se inteirar de tudo o que acontece na área de policiamento do batalhão”, que compreende os municípios de Volta Redonda, Barra Mansa, Rio Claro e Pinheiral.

– A segurança pública exige isso, não podemos ficar parados. Nossa intenção é trabalhar junto com o Conselho de Segurança, com as associações, com a sociedade organizada. Não acredito em segurança pública trabalhando isoladamente, as polícias são grandes componentes, mas a participação da sociedade é muito importante. Nada supera o olho no olho, o conhecimento das pessoas que transitam nas ruas da cidade – afirmou, e completou: “Estou chegando com muita vontade de trabalhar, com muito comprometimento, vocês têm um parceiro no 28º Batalhão”, concluiu.