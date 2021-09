Um princípio de incêndio na caixa de energia do estacionamento de uma drogaria, na Rua São João, no Centro de Volta Redonda, mobiliza o Corpo de Bombeiros neste momento. Quando saía da Rua Gustavo Lira para a Rua São João, o caminhão da corporação acabou batendo num carro que seguia no mesmo sentido.

O socorro, porém, não foi interrompido. O local foi isolado e, até o momento desta publicação, os bombeiros continuavam atuando no local. Por: Foco Regional