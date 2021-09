Aulas serão sempre nas segundas-feiras, das 8h às 9h, no Ginásio Poliesportivo do Açude

A dança de salão para iniciantes é mais uma opção de esporte e lazer de graça para a população de Volta Redonda. As aulas iniciaram nesta segunda-feira, dia 13, das 8h às 9h, e serão semanais, sempre no mesmo dia, no Ginásio Poliesportivo Neri Miglioli, no Açude I. Ainda há vagas para esta turma, aberta para todas as idades. As inscrições podem ser feitas no local com o professor Ivan Santos, coordenador do ginásio, e equipe.

Para seguir o mesmo protocolo de prevenção à Covid-19 implantado em todas as atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), a turma terá 30 alunos, no máximo, para garantir o distanciamento social. Além disso, será exigido o uso de máscaras e haverá disponibilização de álcool 70% para higienização das mãos.

De acordo com o professor Carlos Augusto Santos da Conceição, que também iniciou na última semana aulas de forró para iniciantes no Ginásio da Ilha São João, a dança traz inúmeros benefícios para quem pratica.

“A dança estimula o cérebro e a memória. Os movimentos também melhoram a postura, tonificam os músculos e favorecem a perda de calorias, além disso, favorece a sociabilidade, a interação com outras pessoas e ajuda a diminuir a timidez”, afirmou o professor.

Balé e futsal da Smel também com inscrições abertas

As escolinhas de balé e futsal são para crianças e adolescentes a partir dos cinco anos de idade. As aulas vão acontecer no Ginásio Poliesportivo Vanecina Freitas Henrique Vicente, na Avenida Presidente Kennedy, no Siderlândia. Também há vagas para futsal na Praça Raimundo Gomes da Costa, no Belmonte. A professora Gláucia Porto de Oliveira dará aulas de balé e Carlos Roberto Andrade Paiva de Paula, as de futsal.

As inscrições devem ser feitas no local e horário das aulas. Para o balé, as turmas serão divididas entre 8h e 11h, de segunda a sexta; e no futsal, as terças e quintas, da 14h às 16h, ambos no Ginásio do Siderlândia. Na praça do Belmonte, o horário do futsal será das 14 às 16h, as quartas e sextas-feiras.

Podem se inscrever meninos e meninas nas duas modalidades e os documentos necessários são: foto 3X4, certidão de nascimento, documento de identidade do responsável e comprovante de residência. Foto: Divulgação – Secom/PMVR