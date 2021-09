Um acidente entre dois carros deixou quatro pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (15), no bairro Vila Mury, em Volta Redonda. A batida ocorreu no cruzamento da Avenida Osvaldo Cruz com a Rua José Alves Pereira.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma vítima foi socorrida para o Hospital São João Batista com ferimentos moderados. Outras três sofreram apenas escoriações e foram atendidas no local.