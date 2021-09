Uma carreta foi atingida por um trem, da MRL Logística na noite de terça-feira, na passagem de nível do bairro Parque Santana, em Barra do Piraí. O acidente teria ocorrido no momento em que as rodas do veículo travaram em cima da linha.

O motorista conseguiu sair da cabine a tempo e não ficou ferido. Guardas municipais estiveram no local e acompanhou a retirada do veículo do local.