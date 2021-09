Corpo é encontrado no mar de Angra dos Reis

O corpo de um homem foi encontrado enrolado em uma rede na manhã desta quarta-feira na Praia do Provetá, na região da Ilha Grande, em Angra dos Reis. Segundo o delegado de Angra dos Reis, Vilson de Almeida, a polícia investiga a possibilidade de o corpo ser de Leonardo Machado de Andrade, de 50 anos, que está desaparecido há mais de 20 dias.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e o cadáver foi removido e levado para o Instituto Médico Legal IML (Instituto Médico Legal), de Angra dos Reis. Leonardo foi visto pela última vez na tarde do dia 22 de agosto, domingo, junto com a ex-mulher, Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos. O corpo de Cristiane, foi encontrado no dia 29 de agosto, na Restinga da Marambaia, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.