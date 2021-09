Dinho abre Seminário de Capacitação dos Estagiários da CMVR.

O vereador Sidney Dinho abriu com uma palestra motivadora durante o Seminário de Capacitação, na tarde dessa quarta-feira-15 de setembro, no auditório II, nas dependências da UGB/FERP, no Campus do Aterrado.

A Capacitação acontece no dia 15 e 16, na UGB, dentro do horário de 14hs às 17hs. A finalidade do Seminário, além de motivacional, é também fazê-los conhecer a administração da Câmara Municipal de Volta Redonda, e entender a importância do Poder Legislativo na hierarquia dos Poderes.

A Casa Legislativa tem no seu quadro de estagiários, um número significativo de 48 estagiários, na faixa de nível médio ao superior, distribuídos nas divisões administrativas da CMVR.

A iniciativa do vereador Sidney Dinho, eleito o próximo presidente da Câmara, é estreitar o relacionamento profissional entre os estagiários e os servidores com o conhecimento e importância do Poder Legislativo para vida, e principalmente das futuras escolhas de suas carreiras, e ainda saber o que um vereador faz pela cidade e pelos cidadãos, e suas verdadeiras funções e compromissos com o município.