Secretário municipal de Infraestrutura, Jerônimo Telles pediu ajuda da população para manter locais públicos limpos

Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) retiraram cerca de 200 toneladas de entulho do trecho que dá acesso à Rodovia Prefeito Nelson dos Santos Gonçalves, a Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. O trabalho durou três dias e teve como objetivo promover a segurança de usuários da rodovia, além de garantir a preservação do meio ambiente. Restos de obra, móveis e lixo foram recolhidos e levados ao depósito municipal, às margens da Rodovia dos Metalúrgicos, atrás da Casa de Portugal.

O secretário de Infraestrutura de Volta Redonda, Jerônimo Telles, revelou que após a limpeza, o local foi novamente alvo de descartes irregulares. Ele lamentou a situação de desrespeito, que além de depredar o meio ambiente, onera os cofres públicos.

“Retiramos 200 toneladas de entulho, fizemos umas 30 viagens e infelizmente já está sujo de novo. Foi assim também em outros pontos da cidade. É ‘enxugar gelo’. A população tem que colaborar. Estamos nas ruas desde o início do ano, recolhendo entulho, realizando a manutenção e limpando a cidade, mas estes serviços têm um custo. Muitas das vezes temos que voltar a lugares que já limpamos, então acaba onerando os cofres públicos”, desabafou Jerônimo, referindo-se ao combustível do caminhão utilizado para a coleta do material e a mão de obra destinada ao serviço.

“Pedimos que os moradores sejam conscientes e não joguem lixo e nem entulho em locais inadequados. Precisamos da colaboração de todos para manter nossa cidade limpa”, finalizou Telles. Fotos: Cedidas pela SMI