Policiais civis prenderam nesta quarta-feira, um casal por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, em uma casa na Avenida Florestal, no bairro São Carlos, em Volta Redonda. Um dos presos, de 34 anos, seria o autor do duplo homicídio ocorrido na segunda-feira, na Praça 7 de Setembro, no bairro Eucaliptal, onde foi morto no local Diogo de Souza Toledo, o “Xuxa”, de 40 anos.

A outra vítima fatal é João Batista Júnior, de 20 anos, que chegou a ser levado ao Hospital São João Batista, mas faleceu na madrugada desta quarta-feira. Ele é acusado também de duas tentativas de homicídio.

Os agentes foram até a residência, onde uma mulher, de 45 anos, autorizou a entrada dos agentes. Ao entrar os agentes perceberam uma bolsa que foi jogada pela janela pelo suspeito.

No interior da bolsa foram apreendidas duas pistolas, uma calibre.40 milímetros, com 10 munições no carregador, e outra calibre 9 milímetros, com 12 munições no carregador. Foram apreendidos também 226 trouxinhas de maconha e 147 pinos de cocaína, além de R$ 452.

A Polícia Civil informou também que o casal é investigado como autor de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 27 de junho deste ano, no bairro Conforto. Na ocasião, a vítima, de 25 anos, ficou paraplégica e atualmente faz uso de cadeira de rodas por conta das lesões sofridas.