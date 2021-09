Entre os serviços previstos estão pintura geral e impermeabilização da cobertura; obras iniciaram nesta semana

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, iniciou as obras de revitalização de mais uma unidade de ensino da rede municipal, visando melhorias na qualidade de ensino e segurança dos estudantes e profissionais. Desta vez, a unidade contemplada será a Escola Municipal Maria Dulce Freire Chaves, situada no bairro Novo Surubi.

As equipes começaram as obras de revitalização na E.M. Maria Dulce Freire Chaves, na última segunda-feira, dia 13. Os serviços serão divididos em duas etapas, neste primeiro momento do cronograma será refeita a impermeabilização da cobertura, troca de portas, manutenção do alambrado e revisão hidráulica. Além disso, será feita toda a pintura externa e interna do prédio.

-Esta é mais uma revitalização que a administração municipal promove nas escolas e creches públicas de Resende. Com estas novas intervenções, as crianças e os profissionais estarão em um novo local seguro e confortável para estudar e trabalhar todos os dias. A nossa gestão vem trabalhando para que a educação da rede municipal receba investimentos e melhorias não apenas para os estudantes, mas também para toda a comunidade escolar. Desde o início do atual governo municipal, já foram entregues 26 unidades de ensino, entre creches e escolas, totalmente recuperadas e finalizadas. E além dessa E.M.Maria Dulce, outras 12 instituições estão com as obras em andamento – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

A Escola Municipal Maria Dulce Freire Chaves fica situada na Praça Manoel Luiz Carvalho, n° 65, no bairro Novo Surubi. A unidade de ensino atende 217 alunos da Educação Infantil ao 5° ano do Ensino Fundamental.