Saae-VR repara rede de esgoto no bairro São Geraldo

Estrutura quebrada provocava infiltração em imóveis há cerca de um ano

As equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) concluíram o reparo em uma rede de esgoto da Rua Dona Maria Viana, no bairro São Geraldo, que estava quebrada e provocando infiltração em duas residências há cerca de um ano. De acordo com o gerente de Manutenção do Saae-VR, José Marques Rigon, foi feita a substituição de aproximadamente 6 metros da rede.

“Com auxílio da miniretroescavadeira bobcat conseguimos escavar e encontramos conexões de manilhas antigas que estavam quebradas, além de encanamento de usuário. Reparamos o trecho com tubulação de 150mm de PVC e vamos monitorar”, explicou o gerente.

A rua possui 18 residências cadastradas no Saae-VR e dois imóveis localizados abaixo do nível da rua estavam sofrendo com a infiltração de esgoto. Um deles é o localizado no número 140 da via, onde mora Solange Aparecida. Segundo ela, eram constantes os transtornos com o esgoto em seu imóvel.

“Além do mau cheiro, eu limpava a cozinha umas cinco vezes, por conta do esgoto dentro de casa. Com certeza foi um trabalho bem feito pelo Saae e agora é aguardar a segunda etapa”, contou Solange.

Após a conclusão do reparo, será necessário aguardar a secagem do terreno para que seja refeito o concreto no solo. A previsão é que esta etapa da obra seja realizada até o fim desta semana.

O presidente do Saae-VR, Paulo Cesar de Souza, o PC, destacou o trabalho intensificado de reparos emergenciais e preventivos nas redes de esgoto da cidade. Segundo ele, muitas são antigas e estão sendo substituídas.

“Já reduzimos o número de ocorrências em geral do Saae desde o início do ano, incluindo as relacionadas às redes de coleta de esgoto. Temos investido em ouvir os moradores, entender os problemas e atuar para que os transtornos não voltem a ocorrer. Tudo isso é fruto de um planejamento que vem sendo executado desde janeiro”, ressaltou PC.

Fotos: divulgação Secom PMVR