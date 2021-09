Vereador de Quatis recepciona secretário estadual de Meio Ambiente

Através de uma solicitação realizada a partir do vereador quatiense, Willian Carvalho, o Município de Quatis recebeu nesta quarta-feira (15) uma visita do secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha. A pauta da conversa foi sobre como o Estado pode auxiliar e atender as demandas ambientais geradas pelo município sul-fluminense.

Atualmente, a cidade de Quatis possui cerca de 11,5% de toda mata atlântica remanescentes do Estado em todo o seu território. Além disso, Quatis ainda possui a Área de Proteção Ambiental Carapiá (APA Carapiá), sendo uma unidade de uso sustentável que possui 3.509 hectares.

Durante as conversas, Willian ressaltou que a visita do secretário reforça a atenção do Estado na recuperação, preservação e conservação dos remanescentes florestais da região, promovendo assim, o uso sustentável dos recursos naturais.

“Quatis possui uma das maiores extensões territoriais do sul do estado, e a preservação dos nossos recursos deve ser sempre tratada como prioridade”, disse o Vereador, reiterando que a proteção ambiental, auxilia na preservação dos recursos hídricos e as matas ciliares do Rio Paraíba do Sul que estão dentro dos limites do município.

Já Thiago Pampolha se colocou à disposição enquanto secretário e anunciou a vinda do programa “Limpa Rio”, que foi um dos dos pedidos feitos por Willian ao gestor estadual. “Esse programa tem como objetivo a manutenção e a limpeza dos leitos e margens dos corpos hídricos. Ficamos muito felizes quando nos deparamos com essas iniciativas municipais, que mostram acima de tudo, a determinação deste quatiense para a proteção do o patrimônio eco-cultural da cidade”, finalizou Thiago.

Também estiveram presentes na visita técnica o prefeito de Quatis, Aluísio de Elias, o vice-prefeito, Paulo Vitor, a secretária Municipal de Meio Ambiente, Caroline Teixeira, o também vereador quatiense, André “Jabuti”, além do vereador do município de Resende, Renan Marassi, dos representantes do Instituto Estadual de Ambiente (INEA) e demais lideranças políticas da região.