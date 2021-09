Local ganhou galeria de arte e recebeu quase 500 visitas em pouco mais de um mês; espaço também foi reaberto para estudos nesta semana

A Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, recebeu 460 pessoas após a reabertura na primeira semana de agosto. Com a revitalização executada pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC), o espaço se tornou um equipamento cultural e passou a abrigar uma galeria de arte, no segundo piso, onde também fica a sede da secretaria. Somente a galeria, registrou 230 visitas no mesmo período.

Depois de um ano fechada, a Biblioteca Municipal passou por reformulação para retomar o atendimento ao público, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Neste primeiro mês, o local abriu para empréstimos e devoluções de livros do acervo, que conta com 20 mil exemplares, entre literatura brasileira, temas específicos como psicologia, filosofia, educação, além de livros didáticos.

Os números superaram as expectativas da equipe da SMC, que coordena o espaço. Em cerca de 30 dias, 97 livros foram emprestados; houve 56 devoluções de livros, que estavam com os usuários desde antes da pandemia; 50 carteirinhas foram renovadas; e 19 novas carteiras foram emitidas. Para fazer o cadastro é necessário apresentar um documento de identificação com foto, comprovante de residência e uma foto 3×4.

Segundo o secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, a procura pela biblioteca neste mês confirma que os esforços da pasta estão no caminho certo.

“Estamos trabalhando desde o início do ano para transformar o Memorial Getúlio Vargas em um verdadeiro Centro Cultural, com vários espaços para exposições de arte, instalações artísticas e uma biblioteca mais moderna”, falou, lembrando que o espaço totalmente remodelado com reparos na infraestrutura e pintura geral.

Ala de estudos é reaberta

A ala de estudos da Biblioteca Municipal Raul de Leoni reabriu nesta semana com público reduzido para garantir o distanciamento social de prevenção à Covid-19 e respeitando as normas sanitárias como uso de máscara e disponibilização de álcool 70%. Além dos livros, os estudantes contam com computadores com acesso à Internet.

“Programamos o retorno do público para a ala de estudos para coincidir com a volta às aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino”, explicou o secretário Anderson de Souza. Secom/PMVR – Fotos de divulgação (SMC)