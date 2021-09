Câmera de monitoramento flagra furto de bicicleta, no bairro Retiro

Um homem foi flagrado na manhã deste sábado furtando uma bicicleta, de uma mulher, de 37 anos, no estacionamento do Mercado Vitória, que fica localizado na Avenida Sávio Gama, no bairro Retiro, em Volta Redonda.

Imagens do interior e externa da câmera e segurança flagraram toda a ação do bandido. Um homem, de blusa azul, usando máscara, calça jeans, e boné branco vai até o local onde está a bicicleta e foge com o veículo.

O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Qualquer informação sobre o suspeito entrar em contato com o telefone 190 (Polícia Militar) e do Disque Invisível 197 (Polícia Civil).