Imunização ocorre na sede do Conselho, em Botafogo, a partir desta segunda-feira (20 de setembro), por agendamento no site

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) iniciará campanha de reforço contra a Covid-19 para médicos com 80 anos ou mais, a partir do dia 20 de setembro. A terceira dose será aplicada na sede do Conselho, em Botafogo – na Zona Sul do Rio de Janeiro. É importante ficar atento ao calendário de vacinação, disponível no site do Cremerj, com as datas e suas respectivas idades. Para se vacinar é necessário agendamento prévio, visando garantir o distanciamento social.

Ação solidária contra a fome

O Cremerj vai arrecadar alimentos não perecíveis e pede aos médicos que forem se vacinar que colaborem com a campanha Vacina Solidária. Toda contribuição será doada para instituições de caridade cadastradas no Conselho.

Serviço:

CREMERJ inicia campanha de vacinação da terceira dose contra Covid-19 para os médicos

Local: sede do Cremerj – Praia de Botafogo, 228, 119B, Rio de Janeiro

Dias: de 20 de setembro a 1º de outubro (exceto fins de semana)

Horário: das 10h às 12h30

Público-alvo: médicos inscritos no Cremerj de 80 a 89 anos

Para evitar aglomerações, é indispensável o agendamento on-line, que pode ser feito pelo link: https://www.cremerj.org.br/vacinaparaosmedicos/terceiradose