MRS Logística iniciou serviços de limpeza no bairro Vila Americana, solicitados pela comunidade ao vereador Lela

A gerência da MRS Logística, atendeu à solicitação feita por ofício pelo vereador Antônio Régio Gonçalves Dias, o Lela (PSC), realizou a poda das árvores e retirada de mato alto, às margens da linha férrea, em toda a extensão da Avenida Argentina, no bairro Vila Americana, em Volta Redonda.

O parlamentar se reuniu com a diretoria da Associação de Moradores do bairro (AmaVila) para levantar as demandas de serviços e obras, e foi comunicado sobre a necessidade de tal serviço.

“Agradecemos o apoio da empresa e ressaltamos que a MRS Logística S.A. mantém a política permanente do bom relacionamento com as comunidades (associações de moradores) de interface com a ferrovia, procurando sempre atender as nossas demandas, dentro das possibilidades da empresa”, ressaltou Lela.

O trabalho foi realizado ao longo dessa semana, tendo sido iniciado na terça-feira (14/09), no trecho compreendido entre a Base Volta Redonda da Petrobras (Bavol), na Vila Americana, e o Elevado Prefeito Nelson Gonçalves, no bairro Santo Agostinho.