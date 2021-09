Desta vez, o edital traz como novidades dois cursos: Porteiro Escolar e Porteiro para Edifícios e Condomínios

Ótimas novidades para quem possui interesse em entrar no mercado de trabalho com uma formação profissional. A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, está oferecendo 2.325 vagas em cursos gratuitos de Qualificação Profissional. A inscrição começa nesta sexta-feira (17/09) e a lista completa de cursos e unidades com oportunidades disponíveis pode ser conferida no site da instituição: www.faetec.rj.gov.br.

A novidade dessa rodada é a oferta dos cursos de Porteiro Escolar e Porteiro para Edifícios e Condomínios. Além disso, há oportunidades em Inglês Iniciante; Garçom; Maquiador; Agente de Recepção e Reservas em Meio de Hospedagem; Operador de Computador; Garçom; Assistente de Recursos Humanos; Manicure e Pedicure; Auxiliar de Cozinha; Padeiro; Salgadeiro; Recepcionista, entre outros.

Todos que tiverem interesse em disputar uma vaga devem se inscrever por meio do site da Faetec (www.faetec.rj.gov.br). Ao todo, são 43 unidades da Faetec com ofertas em mais de 50 cursos de capacitação profissional, com duração de 10 semanas. Para se candidatar, é preciso ter idade mínima entre 15 e 18 anos, de acordo com a exigência de cada curso. A escolaridade também varia, dependendo da qualificação escolhida.

As inscrições se iniciam nesta sexta-feira, dia 17, e têm duração até 21 de setembro. Será feito um sorteio das vagas em 22 de setembro, e a listagem completa de selecionados será publicada no mesmo dia. Após a divulgação, os candidatos terão entre os dias 23 a 28 de setembro para efetuarem suas matrículas. As aulas terão início no dia 4 de outubro.