Com vagas limitadas, ingressos gratuitos para a apresentação em formato drive-in estão disponíveis on-line

No próximo sábado, dia 18 de setembro, a Área de Exposições de Resende receberá mais um espetáculo teatral promovido em parceria com o programa Diversão em Cena ArcelorMittal. O espetáculo teatral “Peter Pan” começa às 19h, em formato Drive-in e on-line, com ingressos gratuitos e limitados para o formato Drive-in. A peça poderá ser assistida on-line na página do Facebook @diversaoemcena.

Produzido pela companhia Cyntilante Produções, o espetáculo narra a história de Peter, um pequeno rapaz que se recusa a crescer e vive na maravilhosa Terra do Nunca. Após encontrar a doce Wendy, o jovem a convida para voar até seu fantástico lar, onde juntos eles enfrentam o terrível Capitão Gancho.

Os ingressos para o drive-in estão disponíveis on-line e podem ser reservados gratuitamente pelo site da Fundação ArcelorMittal. São 95 vagas destinadas aos espectadores, das quais 88 voltadas ao público em geral e sete são preferenciais: exclusivas para idosos (maiores de 60 anos), portadores de deficiência, gestantes, lactantes, pessoas acompanhadas por crianças de colo e autistas.

– O espetáculo promovido em parceria com o programa Diversão em Cena ArcelorMittal é mais uma excelente oportunidade de lazer, cultura e diversão para toda a família. Obviamente, a atração acontece obedecendo uma série de medidas de segurança sanitária e surge como uma importante alternativa cultural em tempos difíceis em que as aglomerações de apreciadores da cultura estão restritas. Esperamos que a população aproveite e se divirta com essa atração muito interessante promovida em nosso município – destacou o presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, Thiago Zaidan.

Em decorrência da pandemia, o programa adota o modo remoto e drive-in para apresentação das atrações de maneira segura. O “Diversão em Cena” segue todos os protocolos sanitários preconizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O espaço contará com instalação de banheiro químico para público com itens de higienização (álcool em gel), equipe para controle e receptivo de público e logística, com 15 recepcionistas, grandes lonas para delimitação das vagas com distanciamento social e reserva online dos ingressos. Os artistas envolvidos no espetáculo também passam por uma série de medidas de segurança sanitária.

Serviço

Espetáculo teatral “Peter Pan”

Data: 18 de setembro (Sábado)

Horário: 19h

Local: Área de Exposições (Resende/RJ)

Ingressos para Drive-in: www.famb.org.br

Ficha técnica

Texto: J.M Barrie

Adaptação, Direção e Iluminação: Fernando Bustamante

Elenco: Alex Alves, Rafael Ventura, Raquel Carneiro, Ricardo Sabino, Sheyla Barroso

Stand-bys: Tiago Colombini, Luísa Pacheco

Cenário: Cynthia Bustamante

Figurino: Ricca Costumes