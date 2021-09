Aplicação das primeiras doses de vacina atingiram quase 100% entre os maiores de 18 anos de acordo com o aplicativo Localiza SUS

Volta Redonda atingiu a marca de 57,90% de cobertura vacinal referente à segunda dose ou dose única da vacina contra a Covid-19 na população acima de 18 anos, de acordo com dados do aplicativo Localiza SUS. Em relação à aplicação da primeira dose de vacina, o município alcançou 99,67% da população adulta. Os números mantém Volta Redonda com índices mais elevados que a média nacional.

O coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, médico sanitarista Carlos Vasconcellos, lembrou que o município já está ofertando a terceira dose de vacina à população acima dos 70 anos, que vacinou com a segunda dose da Coronavac há mais de seis meses e também aos adolescentes com 15 anos ou mais. “Este sábado, dia 18, foi dia de vacinar acamados com a terceira dose da vacina”, falou.

A secretária de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, ressaltou que a equipe da secretaria foi eficaz na elaboração de estratégias de vacinação, que garantiram agilidade ao trabalho. “Implantar um sistema drive-thru com organização e rapidez no atendimento foi fundamental e também estendemos os horários de funcionamento das unidades da Atenção Primária para alcançar o maior número de pessoas”, destacou.

O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, afirma que os números refletem a competência e a dedicação da nossa equipe de saúde. “Agradecemos ainda à população do município, que se mostrou receptiva à vacina. Mas não podemos esquecer que a pandemia ainda não acabou, que os cuidados devem seguir, e, principalmente, a vacinação deve continuar avançando”, disse Neto, ressaltando a importância do município seguir recebendo mais doses vacinas para dar continuidade ao trabalho de imunização.

Na segunda-feira, dia 20, serão vacinados com a primeira dose pessoas com 14 anos ou mais

A programação da vacinação para a próxima segunda-feira, dia 20, prevê aplicação da primeira dose em pessoas com 14 anos ou mais. A segunda dose da vacina Coronavac será aplicada em quem tomou a primeira dose até 30/08/2021 e as segundas doses de AstraZeneca e Pfizer estão disponíveis para quem tomou a primeira até 28/06/2021. Já a terceira dose será aplicada em maiores de 70 anos que tomaram duas doses até 25/03/2021 e imunossuprimidos graves que tomaram duas doses até 23/08/2021.

As vacinas estão disponíveis em todas as 46 unidades da Atenção Primária em Saúde, das 8h às 16h. Sendo que oito vão funcionar com horário estendido: as unidades da São João, 249, Vila Mury e Volta Grande ficam abertas até às 21h30; e do Siderlândia, Vila Rica/Tiradentes, São Geraldo e Santo Agostinho, até às 18h30.