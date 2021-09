Baleia jubarte é encontrada morta no mar de Paraty

Uma baleia jubarte foi encontrada morta na tarde deste sábado (18) no mar de Paraty. A carcaça do animal foi encontrada na Prainha de Mambucaba, a 40 km da costa.

Segundo biólogos, neste período, a espécie está em transição migratória, quando saem do Sul do Oceano Atlântico e passam pelo litoral do Rio de Janeiro em direção à Região de Abrolhos, na Bahia, para se reproduzir.

Ainda de acordo com especialistas, é comum que algumas acabem morrendo durante a migração. O animal foi removido para a areia e será levado para um aterro sanitário.