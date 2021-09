Campanha Sinal Vermelho é intensificada em Volta Redonda

Parceria entre Prefeitura e CDL consiste em acolher a mulher que, com sinal na mão, pedir ajuda em qualquer estabelecimento comercial

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres e Direitos Humanos em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) aderiu à campanha Sinal Vermelho, uma das medidas de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, sancionada pela LEI Nº 14.188, de 28 de julho de 2021.

A Campanha Sinal Vermelho foi lançada em junho de 2020 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), com a proposta de obter ações emergenciais voltadas a ajudar as vítimas de violência doméstica durante a fase do isolamento social. A parceria consiste em acolher a mulher que ao chegar em uma farmácia, drogaria, supermercado, hotel ou qualquer comércio participante da ação apresente um X vermelho desenhado em uma das suas mãos. O atendente do local está orientado a pedir ajuda à polícia.

A CDL de Volta Redonda está afixando cartazes na sua sede e distribuindo no comércio local orientando todos os associados a auxiliar a mulher em situação de violência “A Campanha do Sinal Vermelho é uma ferramenta alternativa e segura. A proposta é engajar a sociedade para auxiliar a mulher isolada, sem acesso a celular, computador, familiares, presa em sua própria casa, para que possa denunciar, de forma silenciosa, uma situação de violência que esteja vivendo”, disse o presidente da CDL, Gilson de Castro.

A ideia central é que a mulher consiga pedir ajuda no comércio local da cidade com um sinal vermelho desenhado na palma da mão. “As vítimas podem contar com o apoio da rede de enfrentamento à violência contra a mulher, reforçamos os canais de denúncia, o 180 Central de Atendimento à Mulher, o 190 da Policia Militar e o 3339-9025 Centro Especializado de Atendimento à Mulher”, destacou a secretária da SMDH, Glória Amorim.