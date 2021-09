Nesta terça-feira, 21 de setembro, é o Dia Mundial de Conscientização do Alzheimer. A data será lembrada pela Associação de Parentes e Amigos de Pessoas com Alzheimer de Volta Redonda (APAZ-VR) durante a capacitação on-line, que já está sendo realizada para “cuidadores de pessoas com Alzheimer” desde o último dia 14. O presidente da entidade, Jorge Pantaleão, ressalta que não poderia existir forma melhor de lembrar esse dia, ou seja, propagando informações sobre a doença e como cuidar dos pacientes.

– A nossa maior luta, em todos esses anos de trabalho voluntário na associação, foi justamente combater a falta de informação. As famílias e cuidadores ainda têm muitas dúvidas sobre o Alzheimer nas suas diferentes fases (inicial, intermediária e grave ou severa) e como conviver com a doença e os pacientes no dia a dia – comenta.

Além de fazer menção ao Dia de Conscientização do Alzheimer, a aula desta terça-feira vai tratar sobre alimentação, tipos de alimentos, utilização nas diversas fases da doença, higiene pessoal e cuidados pessoais.

Essa fase do curso prossegue até o dia 5 de outubro e no dia 13 haverá a palestra de encerramento. Quem quiser mais informações sobre quando serão abertas novas inscrições, o e-mail de contato é jpantaleao91@gmail.com. Ou pelo WhatsApp: (24) 9 9988-1764.