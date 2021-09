Policiais militares encontraram na manhã desta segunda-feira, o carro, de Fabrício Barros Carvalho, de 34 anos, assassinado com vários tiros na Rodovia do Contorno, em Três Poços, em Volta Redonda.

O veículo, uma Parati, foi encontrado no final da madrugada desta segunda-feira, no bairro Santo Agostinho, também em Volta Redonda. A vítima foi sepultada na tarde desta segunda-feira, no Cemitério Portal da Saudade.