Corpo de homem é encontrado com marcas de tiros na Rodovia do Contorno

O corpo de um homem branco, aparentando 30 anos, foi encontrado com marcas de tiros, na manhã desta segunda-feira (20), na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. O cadáver foi achado na margem da estrada, na pista sentido Santo Agostinho, próximo ao trevo de acesso a Pinheiral.

A Polícia Militar foi acionada e, neste momento, está no local no aguardo da perícia da Polícia Civil. De acordo com as primeiras informações, o homem está sem documentos. Ele levou tiros na região da cabeça. Foto/Fernando Pedrosa