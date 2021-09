Agentes emitiram notificações e autuação durante ação em diversos bairros

A força-tarefa da Prefeitura de Volta Redonda, criada para fiscalizar as atividades econômicas e cumprimento do decreto municipal durante a pandemia de Covid-19, interditou um estabelecimento e emitiu seis notificações durante operação no último fim de semana.

No sábado, dia 18, foram fiscalizados 23 estabelecimentos durante ação nos bairros Santa Rita do Zarur, Vila Mury, Roma I, Vila Rica, Centro, São João, São Geraldo e Colina. Os agentes emitiram três notificações.

A ação de domingo (19) teve como saldo, um estabelecimento interditado, uma autuação e três notificações. As equipes percorreram 28 comércios pelos bairros Vila Americana, 249, São Cristóvão, Vila Santa Cecília, Vila Rica, Centro, São Geraldo/Colina, Monte Castelo, Jardim Amália e Aterrado.

As ações contam com atuação de servidores da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), da Vigilância Sanitária, da Guarda Municipal (GMVR), e apoio da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros. Fotos: divulgação Secom PMVR.