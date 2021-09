Homens sequestram helicóptero particular, em Angra dos Reis

Dois homens sequestraram um helicóptero particular, na tarde do domingo (19), em Angra dos Reis, apontando uma arma para o piloto. Eles queriam que ele voasse até o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, no Rio, para resgatar um preso.

O piloto Adonis Lopes, que também é piloto da Polícia Civil desde 1988, conseguiu evitar o sucesso dos bandidos, ao reagir e simular a queda da aeronave sobre o 14º BPM (Batallhão de Polícia Militar), em Bangu, o que fez os criminosos desistirem da empreitada. Eles fugiram numa área de mata, em Niterói, para onde concordaram em ser levados. Os fatos foram confirmados pela Secretaria de Estado de Polícia Civil (veja nota abaixo).

Pelo que foi apurado, os dois bandidos contrataram um passeio para sobrevoar a praia dos Ossos, em Angra dos Reis. Na volta, ameaçaram o piloto com uma arma e pediram para que ele se dirigisse ao ”complexo”, numa referência ao complexo penitenciário de Bangu. Por um código, o piloto conseguiu avisar autoridades da aviação que estava ocorrendo uma “interferência indevida” a bordo.

Quando sobrevoava o batalhão, o piloto fez a manobra para simular a queda. Ao mesmo tempo, entrou em luta corporal com a dupla que, na iminência de a aeronave cair, o deixaram voltar a pilotar. Ele, então, voou até Niterói, onde os criminosos fugiram para uma região de mata.

O momento em que a aeronave fez a simulação de queda foi filmado por policiais do 14º BPM (Bangu), que estavam no pátio da unidade.

O caso foi encaminhado para a Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas). A Secretaria de Polícia Civil confirmou o episódio em nota