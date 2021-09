A Polícia Militar apreendeu quase 1,5 mil pinos de cocaína, no final da manhã desta segunda-feira (20), num matagal em Volta Redonda. Também foram encontradas duas granadas de mão.

As drogas e os artefatos estavam num matagal na Rua Carlos Gomes, no bairro Santa Inês. Ninguém foi preso.

Os agentes foram para o terreno após o Serviço Reservado levantar informações que um homem, identificado apenas como Claudinho, teria levado uma grande quantidade de drogas e os artefatos para esconder no local. O material foi recolhido e levado para a delegacia de Volta Redonda. (Foto: Polícia Militar)