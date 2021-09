PRF prende homem conduzindo carro roubado na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de fiscalização de combate a criminalidade, na tarde desta segunda-feira, por volta das 16 horas, quando abordaram um veículo Honda/HR, com placa do município de Sumidouro (RJ). A abordagem aconteceu no Posto da Polícia Rodoviária Federal, no bairro Caiçara, na Serra das Araras, em Piraí.

Durante fiscalização, os agentes verificaram que se tratava de um veículo clone. O veículo original (abordado) tinha licenciamento em Armação de Búzios (RJ), com registro de roubo a mão armada no dia 8 de junho de 2021, em São João de Meriti (RJ).

O condutor, de 53 anos, recebeu voz de prisão por receptação de veículo roubado. Ele alegou que é empresário e que o veículo foi recebido como parte de pagamento da venda de um cavalo e uma carreta a um homem de Campo Grande, Zona Oeste, do Rio de Janeiro.

A ocorrência foi apresentada na 94ª DP de Piraí para os procedimentos legais cabíveis.