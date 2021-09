Recarga dos benefícios aconteceram dentro do cronograma estabelecido pela Prefeitura

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Administração, informou nesta segunda-feira, 20, que efetuou o crédito referente ao Vale Alimentação dos servidores municipais, no valor de R$ 200,00. O auxílio atende 877 funcionários de carreira e foi disponibilizado dentro do prazo, que varia devido à flexibilidade na data limite para o referido depósito.

Nesta mesma data, também foi realizada a recarga do Vale Transporte. Aproximadamente 1,6 mil servidores utilizam o sistema de bilhetagem eletrônica para se locomover até o trabalho.

O secretário de Administração, Gabriel Ramos Resende, disse que o pagamento com as duas empresas contratadas para o serviço foi realizado na sexta-feira. “Com este cronograma, estamos mantendo nosso compromisso com os servidores públicos, apesar de todas as dificuldades financeiras enfrentadas pelo município. Entendemos a importância desse benefício ao servidor. A recarga do Vale Transporte já foi feita, a do Vale Alimentação deve acontecer até o fim desta tarde”, concluiu. Fotos: Chico de Assis