Volta Redonda prepara vacinação para 12 anos e mais na quarta-feira

Vacinação de primeira dose será retomada na quarta, dia 22, também para 12 anos, drive-thru foi encerrado às 16 horas devido ao número de doses.

Volta Redonda superou a meta de vacinação contra a Covid-19 em adolescentes com 13 anos ou mais, nesta segunda-feira, dia 20. O drive-thru, na Ilha São João, foi encerrado às 16 horas – antes do previsto– devido à grande adesão do público superando a quantidade de doses disponíveis no município.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que nesta quarta-feira, dia 22, vai chegar uma nova remessa de doses da vacina Pfizer/BioNTech sendo possível retomar com a aplicação de primeira dose. E mais: adolescentes de 12 anos também serão vacinados.

O encontro de gerações marcou a vacinação contra a Covid-19 em Volta Redonda. De adolescentes a idosos, o município seguiu com a aplicação da vacina para todos. O balanço inicial da secretaria apontou mais de 4,2 mil vacinas aplicadas, entre primeira, segunda e terceira doses. O número final será contabilizado no fim desta tarde e divulgado na manhã desta terça-feira, dia 21.

Adolescentes de 13 anos ou mais foram em busca da primeira dose, enquanto jovens e adultos receberam a segunda dose. Idosos e imunossuprimidos graves reforçaram a imunização com a terceira dose.

O coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, médico sanitarista, Carlos Vasconcellos, ressaltou a importância da vacinação para todos, inclusive para adolescentes sem comorbidades de 12 a 17 anos. A vacinação, segundo o médico, é fundamental para redução do contágio do novo coronavírus.

“A vacinação de adolescentes contra a Covid-19 já se iniciou e não vai parar em Volta Redonda, porque entendemos que tendo mais pessoas vacinadas diminuímos a circulação do vírus e evitamos à doença. Além disso, é importante ressaltar que, segundo o estatuto da Criança e do Adolescente, a pessoa acima de 12 anos tem autonomia sobre sua saúde. Então os adolescentes podem procurar o serviço de saúde para ser vacinado é recomendável que alguma responsável acompanhe, mas não é obrigatório. O adolescente tem condições de decidir se ele quer tomar a vacina ou não”, destacou Vasconcellos.

Lucas Lima, de 13 anos, foi um dos que recebeu a primeira dose. Acompanhado de sua mãe, Isabela Lima, o adolescente comentou a satisfação ao ser vacinado contra a Covid-19. “Muito feliz com a vacina, principalmente nesse momento de retorno às aulas”, disse.Isis Siguelo, de 14 anos, falou sobre a expectativa ao ser vacinada. “Esperei tanto por esse momento, quase dois anos de pandemia, finalmente chegou a minha vez. Muito feliz!”, falou.Outro vacinado foi Kauã da Cunha, de 14 anos, que ressaltou estar mais aliviado com a vacinação. “Muito contente mais tranquilo com a primeira dose. O adolescente estava acompanhado do padastro Wallace Veiga que elogiou a atitude do governo municipal ao manter a vacinação dos adolescentes sem comorbidades.“Chegamos cedo, pois estávamos ansiosos pela vacinação, a prefeitura está de parabéns por dar continuidade à imunização dos adolescentes, nossa família está muito contente com isso”, disse.Samuel Paulo, de 13 anos, resumiu a vacinação em felicidade e proteção. “Muito feliz estar protegido com a vacina é mais segurança para mim e todos da minha família”, comentou.